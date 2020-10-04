Создатель бренда Kenzo умер от коронавируса

Японский дизайнер, создатель бренда Kenzo Кензо Такада 4 октября скончался от последствий коронавируса.

Ему был 81 год. Как сообщает La Repubblica, новость о смерти модельера обнародовал официальный представитель.

"Кензо Такада скончался в больнице США в Нейи-сюр-Сен "после COVID-19", – подтвердил пресс-секретарь.

По данным СМИ, дизайнер болел продолжительное время, в частности, страдал тяжелыми симптомами коронавируса. Близкие Кендзо пока не подтверждали эти новости. О дате и месте прощания с основателем модного бренда тоже не сообщается.

Отметим, что Такада закончил одну из самых респектабельных школ моды в Токио (Япония). Потом переехал в Париж и был первым японским дизайнером, который представил себя на подиумах французской столицы. Так, в 1970 году модели впервые вышли на подиум в его одежде собственного бренда Kenzo. Модельер быстро приобрел популярность.

Дом моды Kenzo Такады специализировался на выпуске женской, детской и мужской линиях одежды, а также модной обуви, аксессуаров и ароматов под одноименным названием. Помимо этого, под маркой Кензо делали вещи для дизайна интерьера и мебель. В общем продукцию Kenzo относили к люксовому сегменту одежды.

В 1999 году Такада объявил о завершении карьеры. Все дела по управлению своей фирмой он передал помощнику. Так модный дом Kenzo перешел к международной компании Louis Vuitton, которая владеет им до сих пор.

В Японии же Кендзо Такаду ценят как первопроходца, который познакомил мир с традиционным дизайном одежды. Последние годы работы он отошел от создания новых платьев и сконцентрировался на покрытиях для мебели и предметах домашнего обихода. Он выпускал вещи под различными марками: Yume, Gokan Kobo, Takada, а также создал линию одежды для каталога La Redoute.

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