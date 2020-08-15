Соперница Лукашенко против перевыборов: мир признает Тихановскую законным президентом

Альтернативный подсчет голосов говорит о победе Тихановской над Лукашенко.

Штаб оппозиционерки Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов в Беларуси или пересчета голосов.

Как заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина в эфире радиостанции "Эхо Москвы", Тихановская "имеет внутреннюю легитимность".

"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени... Мы знаем, что бюллетени уничтожены", – сказала она.

Также Красулина выразила уверенность в том, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. За действующего главу Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

После этого Тихановская заявила о намерении создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. В ЦИК заявили же, что присудить победу сопернице Лукашенко невозможно и пригрозили "потерей страны".

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