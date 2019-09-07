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8 сентября • обновлено в 11:18
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"Куда надо долетает!" Соловьев пригрозил Украине ракетными обстрелами

7.1т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в очередной раз пригрозил Украине ракетным ударом и выразил уверенность в том, что украинцы очень боятся этого.

Неадекватными фантазиями рупор путинского режима поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нашим когда надо – куда надо долетает! Поэтому и вы здесь немножечко вот так вот побрехиваете, но немножечко и подбзд*хиваете. Потому что знаете, что если Россия бровь поднимет, вам придется очень туго", – оскорбительно высказался прихвостень оккупантов.

Новости
"Растворитесь в России!" Соловьев пригрозил Украине исчезновением

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев и гости его программы пригрозили ракетным ударом по США и Европе. По их словам, такой сценарий может быть реализован из-за того, что американцы решили выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В свою очередь скандальный российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия применит против Украины свои системы ПВО, если на ее территории появятся войска НАТО.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Mega Death
Mega Death
Ещё Винокур , лет двадцать назад про это пел ))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вот зачем Обоз регулярно выкладывает "шедевральные перлы" от Соловьева и Скабеевой? Как правило, это вырванные из контекста отдельные фразы, от прочтения которых у среднестатистического укропатриота открывается диарея. Что это мазохизм или "пятиминутка ненависти"?
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