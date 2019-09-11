Главная Новости
11 сентября • обновлено в 22:14
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Хуторяне из деревни!" Соловьев оскандалился из-за украинского языка

10т Читать материал на украинском

Главный пропагандист путинской России Владимир Соловьев отличился очередными едкими нападками на украинский язык, назвав его языком исключительно жителей сельской местности.

Украинофобский демарш он устроил на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", общаясь с постоянными гостями российских эфиров из Украины Василием Вакаровым и Александром Охрименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не хочу никого обидеть, но раньше в СССР, когда человек вдруг переходил на украинский язык, было ощущение, что он из деревни, хуторянин. Притом, если я правильно помню, на территории самой Украины", – высокомерно высказался Соловьев.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Новости
"Сельский и непригодный!" Пропагандист Путина публично оскорбил украинский язык на росТВ

Украинские эксперты, работающие на российскую пропаганду, начали активно ему поддакивать и соглашаться с заезженным кремлевским мифом. Скандальный ведущий воспользовался этим и едко подколол Вакарова и Охрименко. "Да вы и похожи как-то, вы в следующий раз с медом приходите", – ухмыляясь, обратился он к ним.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соловьев публично опозорился неуместными издевательствами над украинским языком. Он решил придраться к украинской букве "ф", пытаясь посмеяться над украинцами, которые якобы произносят ее по-другому, и начал хрюкать и кривляться.

  • Также он оскандалился нелепыми шутками, в которых он пытался исковеркать украинский язык, чтобы оскорбить украинцев. Он умышленно начал искажать произношение названия столицы Украины – Киева.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
60
15
Смешно
0
Интересно
10
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Почему же оскандалился? Абсолютно прав))) А вот пропагандисты обоза совершенно не понимают этимологию слова "оскандалиться")
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Пока украинцы учили русский язык их благосостояние росло как только украинцы стали учить мову (последние 28 лет)их развитие остановилось и даже деградировало (Украина единственная страна в мире у которой не вырос ВВП за последние 28 лет) поэтому - учить украинскую мову - это прямой путь к деградации и отупению
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Bладимир Ильич, а еще дупомова-это прямой путь к чистке польских сортиров
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Украинец Даниил
Украинец Даниил
Bладимир Ильич, тупая расисткая ложь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Марченко Виталий
Марченко Виталий
вам не понять )))) переводчик в помощь )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel