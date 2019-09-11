"Хуторяне из деревни!" Соловьев оскандалился из-за украинского языка

Главный пропагандист путинской России Владимир Соловьев отличился очередными едкими нападками на украинский язык, назвав его языком исключительно жителей сельской местности.

Украинофобский демарш он устроил на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", общаясь с постоянными гостями российских эфиров из Украины Василием Вакаровым и Александром Охрименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не хочу никого обидеть, но раньше в СССР, когда человек вдруг переходил на украинский язык, было ощущение, что он из деревни, хуторянин. Притом, если я правильно помню, на территории самой Украины", – высокомерно высказался Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Украинские эксперты, работающие на российскую пропаганду, начали активно ему поддакивать и соглашаться с заезженным кремлевским мифом. Скандальный ведущий воспользовался этим и едко подколол Вакарова и Охрименко. "Да вы и похожи как-то, вы в следующий раз с медом приходите", – ухмыляясь, обратился он к ним.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев публично опозорился неуместными издевательствами над украинским языком. Он решил придраться к украинской букве "ф", пытаясь посмеяться над украинцами, которые якобы произносят ее по-другому, и начал хрюкать и кривляться.

Также он оскандалился нелепыми шутками, в которых он пытался исковеркать украинский язык, чтобы оскорбить украинцев. Он умышленно начал искажать произношение названия столицы Украины – Киева.

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