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Собиралась стать матерью: выяснилась неожиданная деталь о Юлии Скрипаль

3.5тЧитать новость на украинском

Дочь российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля Юлия перед отравлением активно готовилась стать матерью.

Об этой личной детали рассказала ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, которая живет в России, пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что отравленная в Солсбери девушка якобы как раз заканчивала ремонт в своем доме в РФ и собиралась сделать в нем детскую комнату.

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Юлия Скрипаль

ТАСС

Как известно, избранника Юлии Скрипаль звали Степан, однако он пропал сразу после ее попадания в больницу. По словам Виктории Скрипаль, он не выходит на связь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления. Она заявила, что надеется на возвращение на родину.

Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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