Собиралась стать матерью: выяснилась неожиданная деталь о Юлии Скрипаль

Дочь российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля Юлия перед отравлением активно готовилась стать матерью.

Об этой личной детали рассказала ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, которая живет в России, пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что отравленная в Солсбери девушка якобы как раз заканчивала ремонт в своем доме в РФ и собиралась сделать в нем детскую комнату.

Юлия Скрипаль ТАСС

Как известно, избранника Юлии Скрипаль звали Степан, однако он пропал сразу после ее попадания в больницу. По словам Виктории Скрипаль, он не выходит на связь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления. Она заявила, что надеется на возвращение на родину.