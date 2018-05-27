Сноуден рассказал о безумной любви Трампа к Путину

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден считает, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является большим поклонником главы Российской Федерации Владимира Путина.

По словам бывшего шпиона, Трамп даже хотел сотрудничать с Россией. Об этом передает Huffington Post.

Сноуден утверждает, что никто не любит президента России так, как Трамп. Бывший шпион также заявил, что американцам не стоит надеяться, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер сможет доказать связь президента США с Кремлем.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Сноуден считает, что Трампа не могли использовать в сложных операциях — он, по мнению мужчины, не может вспомнить, что собирался сказать в конце предложения. Однако это не значит, что Трамп не хотел сотрудничать с Россией, добавил экс-агент Агенства национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист рассказал, как Трамп помог Путину.