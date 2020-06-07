Скрипали переехали в Новую Зеландию и сменили имена: что известно о судьбе жертв "Новичка"

Вероятнее всего, они проведут остаток жизни, воздерживаясь от контактов с прессой и знакомыми

Им придумали новые имена и биографии, а также выделили материальную помощь

По информации британских СМИ, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь перебрались в Новую Зеландию

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые выжили после отравления "Новичком" в Солсбери (Великобритания), переехали в Новую Зеландию и сменили имена.

Как проинформировало британское издание The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, Скрипали получили новые имена и материальную помощь от британского правительства, чтобы они смогли приспособиться к условиям жизни в Новой Зеландии.

Как уточнил источник издания, они, скорее всего, проведут остаток жизни воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными.

Скрипали переехали в Новую Зеландию и сменили имена Комсомольская правда

Вместе с тем, племянница Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила "РИА Новости", что ничего не знает о переезде своего дяди в Новую Зеландию, и не верит в это.

"Я ничего об это не знаю. Но и не верю в это. Я считаю, что они по-прежнему в Портон-Даун (военный технопарк в Великобритании рядом с городом Солсбери). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно", – сказала Скрипаль.

Кроме того, по ее мнению, за Скрипалями требуется медицинское наблюдение, которое им могут оказать только в Портон-Дауне.

"Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр", – добавила Скрипаль.

В 2019 году в британских СМИ уже проходила информация, что Скрипали могут перебраться в одну из стран разведывательного альянса "Пять глаз", в который помимо Великобритании входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

Отметим, в последнее время в СМИ появлялись сообщения о возможной смерти Скрипалей из-за того, что они не появлялись на публике. В частности, о трагическом завершении истории заявляли в российском посольстве в Лондоне. Однако сам Скрипаль вышел на связь с родными и рассказал, что ни он, ни его дочь никогда не вернутся в Россию.

Как писал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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