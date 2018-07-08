Скончался известный российский писатель

В воскресенье, 8 июля, скончался российский писатель Валерий Ганичев.

Литератор ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Союза писателей России.

"Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно", — сказано в сообщении.

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Валерий Ганичев известен своим романом "Росс непобедимый". В 1978-1980 был главным редактором "Комсомольской правды", а в 1981-2001 — журнала "Роман-газета".

В 2000 году он стал инициатором канонизации адмирала Федора Ушакова и представил перед руководством Русской православной церкви свою аргументацию. Ганичев написал книгу "Адмирал Ушаков. Флотоводец и святой" (1990 г.).

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