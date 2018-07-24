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Скандал в России: в колонии до смерти запытали заключенного

2.2тЧитать новость на украинском

В исправительной колонии (ИК) Брянской области (Россия) заключенный скончался после пыток.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета РФ, вечером 22 июля сотрудник ИК, "применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение", перевязал лицо осужденного тканью.

В результате заключенный скончался от асфиксии, как показала судебно-медицинская экспертиза.

Следственные органы возбудили дело по п. п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий").

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По подозрению в совершении преступления задержан заместитель дежурного помощника начальника ИК-6 Брянской области, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ разгорелся скандал из-за пыток в колониях. Так, ранее российская "Новая газета" опубликовала запись жестоких пыток заключенного сотрудниками исправительной колонии-1 по Ярославской области.

Место
Россия
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