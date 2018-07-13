МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Скандал с "пьяным" Юнкером: политика заметили в инвалидном кресле

2.8тЧитать новость на украинском

Глава Европейского парламента Жан-Клод Юнкер не был пьян на открытии саммита НАТО в Брюсселе, а споткнулся из-за действия лекарства от острой боли в ногах.

Об этом рассказали в Еврокомиссии, передает ВВС. Отмечается, что боль была настолько сильной, что Юнкера привезли на обед в инвалидном кресле. Это была "особенно болезненная атака ишиаса, сопровождающаяся судорогами".

Глава Европарламента поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и премьера Португалии Антониу Коште, которые помогли ему.

Новости
Россию впервые признали агрессором: Порошенко рассекретил детали саммита НАТО

Жан-Клод Юнкер

ВВС

Юнкер уже отмечался в подобных ситуациях с шаткой походкой. Тогда он объяснял это болями в пояснице и ногах.

Симптомы ишиаса могут включать боль, онемение или покалывание в ягодицах и ногах. Это вызвано сжатием или раздражением седалищного нерва.

Жан-Клод Юнкер

AP

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Юнкер шатался и чуть не упал, когда ему помогли президент Украины Петр Порошенко и премьеры Нидерландов и Португалии. Главу Европарламента вели под руки, чтобы сделать общее фото.

Персона
Жан-Клод Юнкер
Место
БельгияБрюссель
Объект
НАТО
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
так и порошенко у вас больной, но бухает в три горла.
Ответить
1
0
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Помница как на прошлом саммите от болей в пояснице лупил всем лидерам по роже рукой
Ответить
0
0
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Да да фантазеры обозные алкаша выгораживают, он и прошлую встречу на саммите споткнулся
Ответить
1
0

Наши блоги