Скандал с "пьяным" Юнкером: политика заметили в инвалидном кресле

Глава Европейского парламента Жан-Клод Юнкер не был пьян на открытии саммита НАТО в Брюсселе, а споткнулся из-за действия лекарства от острой боли в ногах.

Об этом рассказали в Еврокомиссии, передает ВВС. Отмечается, что боль была настолько сильной, что Юнкера привезли на обед в инвалидном кресле. Это была "особенно болезненная атака ишиаса, сопровождающаяся судорогами".

Глава Европарламента поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и премьера Португалии Антониу Коште, которые помогли ему.

Жан-Клод Юнкер ВВС

Юнкер уже отмечался в подобных ситуациях с шаткой походкой. Тогда он объяснял это болями в пояснице и ногах.

Симптомы ишиаса могут включать боль, онемение или покалывание в ягодицах и ногах. Это вызвано сжатием или раздражением седалищного нерва.

Жан-Клод Юнкер AP

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Юнкер шатался и чуть не упал, когда ему помогли президент Украины Петр Порошенко и премьеры Нидерландов и Португалии. Главу Европарламента вели под руки, чтобы сделать общее фото.