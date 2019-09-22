Скандал Лещенко с адвокатом Трампа: экс-нардеп выступил с новыми обвинениями

Экс-народный депутат Сергей Лещенко выразил готовность дать показания Конгрессу США касательно спора, возникшего у него с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Соответствующее заявление он сделал в статье, которая была опубликована в The Washington Post.

"Тиражируя ложь, Джулиани не только обманывает американских граждан. Он не только вмешивается в украинскую политику, развешивая ярлыки на депутатов парламента и чиновников администрации президента. Он пытается втянуть нового президента Украины в американские выборы, что абсолютно недопустимо", – написал Лещенко.

Лещенко выступил с обвинениями против Джулиани

"Мне известно, что лидеры трех комитетов Конгресса запросили у Белого дома и Государственного департамента всю переписку, которая касается фигурантов этой истории, включая меня. Как человек, который видел много событий лично, я выражаю готовность давать показания Конгрессу США о том, что происходит последние полгода в серой зоне украино-американских отношений", – заявил он.

Также Лещенко открестился от обвинений Джулаини в том, что он обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов для того, чтобы помочь американским демократам на выборах. По словам экс-нардепа, он руководствовался мотивами справедливости.

Помимом этого, Лещенко также пишет, что слова адвоката о том, что Лещенко является "врагом США и президента Трампа" стоили ему должности в команде нового президента Владимира Зеленского.

"Это обвинение осуществило разрушительное воздействие на мою политическую карьеру. Я помогал команде Зеленского с января, но теперь клевету Джулиани стоил мне должности в новой администрации. Чтобы не создавать проблем Зеленскому, я снял свою кандидатуру с рассмотрения", – пояснил экс-нардеп.

Он также добавил, что несмотря на подозрения Джулиани, документы против Партии регионов подлинные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о приписываемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

Лещенко заявил, что не причастен к вмешательству в выборы президента США. Расследование, начатое по этому факту, якобы было инициировано отдельными представителями действующей украинской власти для того, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона и нового президента Украины.

В США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

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