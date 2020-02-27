В сирийской провинции Идлиб 27 февраля от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.

По словам губернатора турецкой провинции Хатай (граничит с Сирией) Рахми Догана, в результате авиаудара погибли 22 военных, сообщает Anadolu (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

В свою очередь Daily Sabah сообщает, что в результате артиллерийского обстрела убиты 11 мирных граждан, в том числе пятеро детей.

Несколькими часами ранее президент Турции заявил, что силы Асада несут большие потери. Он заверил, что борьба в Идлибе будет продолжаться, передает "РБК-Украина".

По турецкому телевидению даже показали кадры ответных ударов по сирийским войскам.

Эрдоган считает, что ситуация в сирийской провинции развивается позитивно для Турции. "Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения с Сирией. Мы хотим, чтобы на территориях Сирии от запада до востока сложилась спокойная ситуация", – добавил президент Турции.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал нападение режима Асада и его союзника России в Сирии "военными преступлениями", передает "Европейская правда".

По его словам Дамаск и Москва как стороны конфликта в Сирии должны защищать гражданское население. Вместо этого, отметил он на заседании Совбеза ООН 27 февраля, они бомбардируют такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы.

"Умышленные нападения на гражданское население являются военным преступлением", – подчеркнул Маас.

В то же время сотни местных жителей приграничного города Рейханлы пришли поддержать раненных турецких военных. Они требуют отмщения.

Удары по сирийской армии в провинции Идлиб WarJournal

Удары по сирийской армии в провинции Идлиб WarJournal

Пострадавшие гражданские dailysabah.com

Турки пришли поддержать раненных военных Asaad Hanna/Twitter

Турки пришли поддержать раненных военных Asaad Hanna/Twitter

Tunceli Hozat'tan İdlib'e gönderilen 65. Mknz tugayını, Rus ve Suriye uçakları vuralı birkaç saat oldu. 50'ye yakın askerimiz şehit oldu, 60'tan fazla yaralı Hatay'a getiriliyor. Görüntüler yürek yakıcı. Saldırılar hala sürüyor. Sadece az önceki hava saldırısını paylaşıyorum. pic.twitter.com/GFxwpfzKJJ — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatolduturk) February 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция завершила свою подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии - достижения полной победы.

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