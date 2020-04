Шварценеггер пожертвовал $1 млн для врачей в США: видео

Американский киноактер, продюсер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн на маски и защитное снаряжение для медицинских работников в Лос-Анджелесе (США), где активно распространяется коронавирус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующий ролик с актером появился 1 апреля на странице ATTN в Twitter. На нем Шварценеггер рассказывал о средствах и проверял маски, которые уже поступили в одну из больниц (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, по его словам, около недели назад было пожертвовано $1 млн на маски и защитное снаряжение для медсестер и врачей медучреждений Лос-Анджелеса, а теперь средства поступили по месту назначения.

Актер открыл одну из коробок и достал маски. Он отметил, что эти средства могут спасти жизнь и здоровье медиков.

Arnold Schwarzenegger ( @schwarzenegger ) just donated $ 1,000,000 in masks and protective gear to hospital workers. pic.twitter.com/fSlOYWLYM8