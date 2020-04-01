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2 апреля • обновлено в 00:41
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Шварценеггер пожертвовал $1 млн для врачей в США: видео

1.2т
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Американский киноактер, продюсер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн на маски и защитное снаряжение для медицинских работников в Лос-Анджелесе (США), где активно распространяется коронавирус COVID-19.

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Соответствующий ролик с актером появился 1 апреля на странице ATTN в Twitter. На нем Шварценеггер рассказывал о средствах и проверял маски, которые уже поступили в одну из больниц (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, по его словам, около недели назад было пожертвовано $1 млн на маски и защитное снаряжение для медсестер и врачей медучреждений Лос-Анджелеса, а теперь средства поступили по месту назначения.

Шварценеггер пожертвовал $1 млн для врачей в США. Иллюстрация

Шварценеггер пожертвовал $1 млн для врачей в США. Иллюстрация

Актер открыл одну из коробок и достал маски. Он отметил, что эти средства могут спасти жизнь и здоровье медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шварценеггер на своем примере показал, как надо бороться с эпидемией коронавируса.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Персона
Арнольд Шварценеггер
Место
США
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Livesey David
Livesey David
А Пеця сколько пожертвовал, пару просроченных конфет рошен?
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Респект терминатору. Шо там наши олигархи, 100 масок купили? Где Ахметов гон.дон
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
ждем шаг от клычка
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