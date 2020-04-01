Шварценеггер пожертвовал $1 млн для врачей в США: видео

Американский киноактер, продюсер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн на маски и защитное снаряжение для медицинских работников в Лос-Анджелесе (США), где активно распространяется коронавирус COVID-19.
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Соответствующий ролик с актером появился 1 апреля на странице ATTN в Twitter. На нем Шварценеггер рассказывал о средствах и проверял маски, которые уже поступили в одну из больниц (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Так, по его словам, около недели назад было пожертвовано $1 млн на маски и защитное снаряжение для медсестер и врачей медучреждений Лос-Анджелеса, а теперь средства поступили по месту назначения.
Шварценеггер пожертвовал $1 млн для врачей в США. Иллюстрация
Актер открыл одну из коробок и достал маски. Он отметил, что эти средства могут спасти жизнь и здоровье медиков.
Arnold Schwarzenegger ( @schwarzenegger ) just donated $ 1,000,000 in masks and protective gear to hospital workers. pic.twitter.com/fSlOYWLYM8- ATTN: (@attn) April 1, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, Шварценеггер на своем примере показал, как надо бороться с эпидемией коронавируса.
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