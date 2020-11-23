У Байдена официально назвали имена тех, кто возглавит Госдеп и ключевые должности в администрации
Тони Блинкен, как и прогнозировалось ранее, станет госсекретарем
Он уже бывал в Киеве
Также Блинкен высказывался о захвате Крыма Россией
Штаб Джо Байдена, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, уточнил, кто возглавит ключевые должности в его администрации.
Речь идет о главах Государственного департамента, ЦРУ, Министерства внутренней безопасности, а также советниках нового главы государства, сообщается на сайте штаба.
Госсекретарем станет Тони Блинкен, заместитель госсекретаря в 2015-2017 годах;
Советником по национальной безопасности – Джейк Салливан, советник по нацбезопасности при вице-президенте Байдене;
Министром внутренней безопасности – Алехандро Майоркас, заместитель главы этого ведомства в 2013-2016 годах;
Главой ЦРУ – Эврил Хейнс;
Постоянным представителем США при ООН – Линда Томас-Гринфинлд;
Спецпосланником президента по климату – Джон Керри, бывший госсекретарь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее должность госсекретаря прочили Блинкену, который занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 год и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 год при президенте Бараке Обаме. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал его по вопросам внешней политики.
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