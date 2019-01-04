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''Шпионский'' скандал России и США: в деле неожиданно появился еще один игрок

1.8тЧитать материал на украинском

Задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан оказался также гражданином Великобритании.

"Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и о его статусе британского подданного. Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании сказал, что "представители на местах подали обращение о получении консульского доступа к британскому гражданину, задержанному в РФ", – говорится в материале The Times.

Издание уже отметило, что данный факт придаст напряжения отношениям между Британией и РФ, которые ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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Пол Уилан

Пол Уилан

СВС

Ранее СМИ писали, что Пол Уилан является уроженцем Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана из-за подозрений в шпионаже. При этом Россия отказывалась объяснять, на каком основании были выдвинуты обвинения

Место
Великобритания
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Скоро окажется,что он есть и был гражданином,рассейской педерации.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот, как только нам покажут "отравленного" Скрипаля, мы допустим к этому шпиону британских консулов.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Пигин Макс,именно тебе и покажут,ты же самый любимый пёсик царя.
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