''Шпионский'' скандал России и США: в деле неожиданно появился еще один игрок

Задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан оказался также гражданином Великобритании.

"Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и о его статусе британского подданного. Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании сказал, что "представители на местах подали обращение о получении консульского доступа к британскому гражданину, задержанному в РФ", – говорится в материале The Times.

Издание уже отметило, что данный факт придаст напряжения отношениям между Британией и РФ, которые ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Пол Уилан СВС

Ранее СМИ писали, что Пол Уилан является уроженцем Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана из-за подозрений в шпионаже. При этом Россия отказывалась объяснять, на каком основании были выдвинуты обвинения