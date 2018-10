Шок за 1 млн: шедевр Бэнкси самоуничтожился после покупки на Sotheby’s

Картина анонимного уличного художника Бэнкси, известная как "Девочка с воздушным шаром", самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе Sotheby’s за более чем 1 млн фунтов стерлингов.

"Девушка с воздушным шаром" стала последним предметом на аукционе Sotheby's в Лондоне в пятницу, 5 октября, вечером, и его цена продажи сравнялась с предыдущим аукционным лотами художника в размере 1,04 миллиона фунтов", - пишет издание The Guardian.

Картина "Девочка с шаром"

Но как только картину продали с аукциона, полотно внезапно прошло через измельчитель, установленный в раме.

Сам автор картины опубликовал изображение измельченной работы в своем Instagram с надписью "Going, going, gone ..."

Вместе с тем в Sotheby’s не называют имя покупателя картины и сейчас обсуждают с ним дальнейшее шаги.

Отметим, что картина "Девочка с воздушным шаром" была нарисована на холсте в 2006 году в память о погибших в Сирии детях и в поддержку детей-беженцев.

