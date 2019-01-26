Шифровался: стало известно о тайных поездках за границу нового главы Венесуэлы

Спикер нацсобрания Венесуэлы, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, Хуан Гуайдо перед этим тайно ездил за границу для консультаций.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Отмечается, что перед началом революционных событий он побывал в Вашингтоне, Колумбии и Бразилии. Там обсуждалась стратегия массовых выступлений.

Пересекать границу ему пришлось почти незаконно. Гуайдо пришлось пойти на это, чтобы не вызвать подозрений у сотрудников иммиграционной службы.

Весь этот процесс также сопровождался передачей зашифрованных текстовых сообщений.

Напомним, в России отказались поддержать провозглашение нового президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, настаивая на легитимности избрания Мадуро.

Карикатура Андрея Петренко

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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