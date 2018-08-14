Шел перед авто: в сеть попало жуткое видео мстящего призрака

В сети появилось загадочное видео, на котором видно, как объект, напоминающий призрак внезапно появляется в потоке едущих машин, а затем двигается к магазину на обочине дороги, неспешно пересекая проезжую часть (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Паранормальное явление было запечатлено камерами видеонаблюдения на Филиппинах. Примечательно, что никто из водителей не заметил движущийся человеческий силует, сообщает Mirror.

Более того, записи показали, что привидение появлялось на дороге неоднократно — спустя 13 часов после первого попадения на камеры, таинственная тень была зафиксирована снова рядом с курьером магазина.

"Я не мог поверить своим глазам. Я думал, что такое происходит только в кино. Кажется, что тень смотрит на курьера", — рассказывает один из сотрудников магазина Майкл Форто.

В свою очередь, местные жители города, где поселился призрак, считают, что он может быть чьей-то обиженной душой, загубленной на центральной площади, которая находится как раз напротив указанного магазина.

"Теперь я боюсь ходить рядом с этим местом. Каждый раз, когда я иду мимо, я чувствую что-то страшное. Я продолжаю вспоминать то видео, и образ человека, идущего через дорогу, снова возникает в моей голове", — делится впечатлениями от соседства с привидением сотрудница маркета Дженни Ренальто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители города Барнсли в Великобритании запечатлели на видео игру призрака ребенка с мячиком в доме.