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Герман Обухов
Герман Обухов
Основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России"Все статьи автора

Семечки в политике

30.6т

Путин натравил весь мир на Россию. Почему это произошло? В силу привычки. Если вы привыкли курить и лузгать семечки в автомобиле, то кто такой автомобиль купит? Немногие. Так и в политике. Устранять физическими методами своих идейных врагов, перебежчиков и диссидентов являлось нормой в Советском Союзе. Остается такой нормой и в России. На счету КГБ-ФСБ сотни покушений и убийств, начиная с далекого прошлого. В советское время все было проще. Нет человека, нет проблемы, - как любили говорить служители "меча и кинжала".

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Россия попала в ловушку

Террор российских спецслужб по отношению к инакомыслящим и перебежчикам начался не вчера и, конечно, не с отравления Скрипаля в Лондоне, а намного раньше. Этот террор начался в 1917 года и продолжается до сих пор. Не исключено, что покушение на Ленина в 1918 году и убийство Кирова в 1934 было организовано "вождем народов" Иосифом Сталиным, который не терпел политических конкурентов. Далее события развивались по логичному сценарию – расправа с лучшими военными и политическими кадрами в своей стране. Убийство одного из идеологов революции Льва Троцкого в Мексике в 1940. Народные любимцы, как Киров, и влиятельные оппозиционеры, как Троцкий, лишь вершина айсберга. Чтобы расправиться со всеми инакомыслящими в Советском Союзе требовались более решительные и широкие меры. Так возник ГУЛАГ, уничтоживший не один миллион своих граждан, кто на дух не переносил советскую власть.

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Новости Крымнаша. Путин прилетел — радость из-под палки

Однако мир менялся, а с ним менялась и политика советской власти, но методы оставались прежними. Убийства оппозиционеров за рубежом стали не столь часты, однако они не прекращались. Одно из самых примечательных – убийство советского барда Александра Галича в Германии в 1977 году. Перед ним и после него последовала череда загадочных исчезновений и убийств тех, кто либо сбежал из Советского Союза, либо открыто выражал свое негативное отношение к советской власти. Сегодня у многих может возникнуть вопрос – почему советская власть не уничтожила всех диссидентов, сидящих в лагерях за антисоветскую пропаганду, а даже либерально относилась к ним, давая поблажки по сравнению с уголовными лагерями? Ответ простой – времена поменялись. В 1975 году в Хельсинки состоялось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, на которым присутствовал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Один и главных пунктов итогового документа являлся пункт о соблюдении прав человека во всех странах, подписавших этот документ. С тех пор, просто уничтожать всех своих инакомыслящих и оппозиционеров в Советском Союзе не получалось.

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Миллионы табаковых: плюю на вас и ваши могилы

С распадом СССР и возникновения новой России репрессии перешли уже в плоскость не прав человека, а в плоскость расправ с теми, кто хотел донести до народа правду. Это касалось прежде всего тех, кто писал о преступлениях коррумпированной власти и ее борьбы за сохранение наворованных капиталов. Список жертв путинского режима большой, в него входит не только Пол Хлебников, Анна Политковская и Наталья Эстимирова, но многие сотни малоизвестных борцов за свободу слова и справедливость. До сих пор под большим вопросом – кто организовал убийство генерала Рохлина, подготовившего государственный переворот с целью свержения правления Ельцина. Вызывает большое сомнение и "случайная авиакатастрофа" с генералом Лебедем. То, что убийства бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко это дело рук ФСБ, ни у кого не вызывает сомнений, даже в Москве. Загадочные смерти в Лондоне Бориса Березовского и его ближайшего партнера Бадри Патаркацишвили, того самого Бадри, который помог Владимиру Путина перебраться в Москву в аппарат Президента РФ, уже мало кого удивляют.

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Не жалею. Не скорблю. Не плачу

До тех пор, пока у кормила власти остается Владимир Путин, мы не узнаем – кто отдавал приказ о взрыве жилых домов в Москве и Волгодонске?

Мы не узнаем – почему гибнут женщины и дети под бомбежками российских самолетов в Сирии. Мы не узнаем – кто отдавал другие преступные приказы, жертвами которых становились мирные люди. Народ для российской власти, узурпировавший власть в конце 90-х, это семечки, которых надо вовремя выплевывать. Цель власти в России – сохранение своих преступных капиталов и ради этой цели она ни перед чем не остановится. Террор как внутри России, так по всей планете, будет продолжаться до самого распада российского государства. У диалектики есть один самый важный и базовый закон – общество развивается по спирали и этот закон изменить не может ни Путин и никто другой на планете. Сегодня Россия вышла на виток истории Советского Союза т Германии 30-годов, после чего последует катастрофа. Мы надеемся, что это не будет фатально для всего мира.

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Автор
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Место
Россия
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