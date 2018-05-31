Сбежавший в Россию экс-нардеп обвинил Януковича в покушении

Сбежавший в Россию экс-народный депутат Игорь Марков заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович якобы хотел его убить (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, коллаборант добавил, что избежать расправы ему помог президент России Владимир Путин. Хвалебную оду в адрес главы страны-агрессора он озвучил в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

"Я, как народный депутат, четыре месяца сидел в камере с киллером, на котором 82 заказных убийства! И спас меня, это было при режиме Януковича, только президент России, за что я ему искренне благодарен. Я здесь сижу живой и здоровый только потому! В Киеве это традиция. Хотел меня убить не Порошенко, а Янукович", — разоткровенничался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марков заявил, что хочет вернуться в Украину и обязательно сделает это, ведь уверен в том, что люди поддержат его и других изменников Родины, отвернувшись от "хунты".