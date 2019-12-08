"Санитаров нам!" В сети показали последствия культа Путина в Крыму

В сети высмеяли реакцию россиян на удаление граффити с президентом России Владимиром Путиным на набережной Ялты в оккупированном Крыму.

Об этом пишет пользователь социальной сети Twitter под ником RoksolanaToday&Крым25%. Судя по сообщениям, автор аккаунта сам проживает на территории аннексированного полуострова.

lifeinroad.ru Графити с Владимиром Путинын в Ялте

После того, как в Ялте на причале №2 побелили стену, на которой был изображен Владимир Путин, пользователь Twitter с ником "Людмила Тэсс" написала, что после этого "не смогла уснуть". По ее словам, также "не помогло успокоительное".

"Я возмущена, целый день только и думаю об этом. Как вы считаете, нужен ли новый портрет Путина на всю стену? Я думаю, что портрет с Путиным нужен на каждой улице, как в Севастополе", – подчеркнул пользователь.

Подобная реакция на удаление портрета главы РФ рассмешила пользователей социальной сети. Одни предложили вызвать санитаров, другие высказали предположение о "недостатке галоперидола".

Отметим, что удаленное изображение Путина стало последним из серии граффити, которые появились на стенах в разных частях Ялты в 2015 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированному Россией Крыму.

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