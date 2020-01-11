Самолет МАУ могли принять за враждебный объект США: резонансные данные

Иран мог перепутать самолет МАУ с враждебным американским объектом и уничтожить его.
Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что 8 января в 6:15 утра в районе аэропорта Тегерана американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности вновь запущенных ракет.
Крушение самолета МАУ в Иране
После этого спутники США якобы показывают данные об инфракрасной вспышке -взрыве.
"По всей видимости, иранский гарнизон, находящийся к западу от аэропорта, принял самолет за вражеский американский объект", – сказано в публикации.
Отметим, что СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия стран Запада не исключается, но пока не является подтвержденной.
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