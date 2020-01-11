Главная Новости
11 января • обновлено в 06:19
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Самолет МАУ могли принять за враждебный объект США: резонансные данные

1.1т
Читать материал на украинском

Иран мог перепутать самолет МАУ с враждебным американским объектом и уничтожить его.

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что 8 января в 6:15 утра в районе аэропорта Тегерана американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности вновь запущенных ракет.

Новости
Иран может взять вину за крушение самолета МАУ – СМИ

Крушение самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране

После этого спутники США якобы показывают данные об инфракрасной вспышке -взрыве.

"По всей видимости, иранский гарнизон, находящийся к западу от аэропорта, принял самолет за вражеский американский объект", – сказано в публикации.

Отметим, что СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги