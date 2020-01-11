Самолет МАУ могли принять за враждебный объект США: резонансные данные

Иран мог перепутать самолет МАУ с враждебным американским объектом и уничтожить его.

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что 8 января в 6:15 утра в районе аэропорта Тегерана американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности вновь запущенных ракет.

Крушение самолета МАУ в Иране

После этого спутники США якобы показывают данные об инфракрасной вспышке -взрыве.

"По всей видимости, иранский гарнизон, находящийся к западу от аэропорта, принял самолет за вражеский американский объект", – сказано в публикации.

Отметим, что СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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