"С танковой дивизией": топ-пропагандист Кремля разразился угрозами о захвате Киева Януковичем

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев вновь "блеснул" угрожающими высказываниями в адрес Украины, заявив, что в ее столицу может войти танковая колонна во главе со сбежавшим в Россию экс-президентом Виктором Януковичем (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он выразил глупую уверенность в том, что беглец до сих пор является верховным главнокомандующим украинской армии. Свои имперские мечты Соловьев озвучил в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1".

Все началось с того, что во время дискуссии с украинским политологом Василием Вакаровым Соловьев выкрикнул, что в его понимании, согласно Конституции Украины, государство до сих пор должен возглавлять узурпатор Янукович.

На это оппонент возразил ему, что беглец добровольно сбежал в Россию, однако Украина будет очень рада увидеть его в стенах Оболонского районного суда Киева.

"А если он туда подъедет в сопровождении танковой дивизии, ожидание будет столь же радостным? А он может прийти и с войсками. Он еще верховный главнокомандующий. Поэтому может во главе танковой колонны прийти в суд", — едко высказался Соловьев в свойственной ему манере запугивания украинцев расширением зоны боевых действий далеко за пределы Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев размечтался о вторжении в Киев главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.