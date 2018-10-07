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С пафосом и русскими песнями: в Италии помпезно поздравили Путина с днем рождения

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Первыми президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рождения поздравили мэр итальянского города Верона Федерико Сбоарино и глава совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико.

Они публично выступили со сцены Arena di Verona, где 6 октября прошла европейская премьера ледового шоу россиянина Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", сообщает РИА "Новости"(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир", — заявил по-русски Фаллико, возглавляющий, помимо всего, ассоциацию "Познаем Евразию", при поддержке которой прошло ледовое шоу.

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Кроме того, перед их поздравительной речью на сцену веронской арены вышел итальянский певец Тото Кутуньо, который спел свой главный хит Italiano Vero и две песни на русском языке — "Подмосковные вечера" и "Очи черные".

Видео поздравления итальянцев для Путина опубликовали на странице "Кремлевский пул РИА" в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Путину исполнилось 66 лет. Все рупоры кремлевской пропаганды уже успели поздравить российского лидера с праздником пафосными обращениями.

Персона
Владимир Путин
Место
ИталияВерона
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Последний ГОД ЖИЗНИ ХУЙЛА ! Аминь !
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Кроме всего вышеперечисленного - ФАКельным шествием прошлись чернорубашечники и депутат итальянского парламента Чичолина пантомимой показала как они поздравляют президента кацапии.. В честь "праздника" был выструган Пиноккио и кацапские разведчики приглашены на просмотр падающей Пизанецкой башни
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Пигин Макс
Пигин Макс
Международная изоляция в действии...
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