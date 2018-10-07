С пафосом и русскими песнями: в Италии помпезно поздравили Путина с днем рождения

Первыми президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рождения поздравили мэр итальянского города Верона Федерико Сбоарино и глава совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико.

Они публично выступили со сцены Arena di Verona, где 6 октября прошла европейская премьера ледового шоу россиянина Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", сообщает РИА "Новости"(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир", — заявил по-русски Фаллико, возглавляющий, помимо всего, ассоциацию "Познаем Евразию", при поддержке которой прошло ледовое шоу.

Кроме того, перед их поздравительной речью на сцену веронской арены вышел итальянский певец Тото Кутуньо, который спел свой главный хит Italiano Vero и две песни на русском языке — "Подмосковные вечера" и "Очи черные".

Видео поздравления итальянцев для Путина опубликовали на странице "Кремлевский пул РИА" в Twitter.

Первым поздравил Путина с днем рождения мэр Вероны прямо со сцены амфитеатра. Там в ночь на воскресенье прошла европейская премьера российского ледового шоу "Ромео и Джульетта". А итальянский банкир удивил всех: он следом поздравил по-русски. pic.twitter.com/DbqUesuyDT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Путину исполнилось 66 лет. Все рупоры кремлевской пропаганды уже успели поздравить российского лидера с праздником пафосными обращениями.