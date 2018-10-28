Россию всколыхнули массовые протесты: задержаны дети

Полиция Петербурга провела задержания несовершеннолетних на акции в защиту фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Как сообщили корреспонденту "Росбалта" правозащитники, в Петербурге задержали 12-летнюю девочку. Она и еще пятеро несовершеннолетних находятся в 51 отделении полиции.

Десятки других задержанных развезли по разным отделам, включая ОВД № 78 (5 человек) и № 29 (16 человек). Журналистов, отправленных в автозаки вместе с митингующими, отпустили.

"Также известно о других 19 задержанных в других отделах, их местонахождение уточняется", — отмечают правозащитники.

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