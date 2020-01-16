"Россия захватила Украину": Макрон сделал признание о дружбе с Путиным

Франция готова к более тесному сотрудничеству с Россией, несмотря на войну Украиной.

Об этом заявил лидер французов Эммануэль Макрон, передает RFI. Он отметил, что решение о сотрудничестве с Кремлем не было особенным.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", – пояснил он.

При этом Макрон признал, что Россия вторглась в Украину, но окончания войны "можно ждать долго".

"Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго", – отметил он.

Президент Франции добавил, что после "нормандского саммита" в Париже, состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

Макрон и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна восстановить диалог с Россией.

Кроме того, Макрон сообщил, что Франция заинтересована в создании новой модели европейской безопасности в сотрудничестве с Россией.

Также Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

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