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16 января • обновлено в 14:15
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"Россия захватила Украину": Макрон сделал признание о дружбе с Путиным

1.7т
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Франция готова к более тесному сотрудничеству с Россией, несмотря на войну Украиной.

Об этом заявил лидер французов Эммануэль Макрон, передает RFI. Он отметил, что решение о сотрудничестве с Кремлем не было особенным.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", – пояснил он.

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При этом Макрон признал, что Россия вторглась в Украину, но окончания войны "можно ждать долго".

"Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго", – отметил он.

Президент Франции добавил, что после "нормандского саммита" в Париже, состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

Макрон и Путин

Макрон и Путин

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Эммануэль Макрон Александр Беспутин
Место
Франция
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Mega Death
Mega Death
В общем всё просто))) Вы, xoxлы воюйте дальше. а нам пора бабки зарабатывать))) А xoxлам больше ничего и не остается. Либо сдаваться, либо воевать... P/S/ Как там поживает лучший друг xoxлов Оланд?
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Он Алекс
Он Алекс
Mega Death, а ты очень смешное «бабки зарабатывать» ахахаха, тебе холоп только комменты калякать в защиту своих бояр ради пайки:) бабки зарабатывать ахахахаха
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фил филька
фил филька
о как! изолента не изолирует. видимо она не той системы )))
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Лягушатники. Ватники. Болото до болота,оно такое...
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