Россия в небе ставит НАТО в неудобное положение, – журналист из США

Последние попытки перехвата истребителями Воздушно-космических сил России военных самолетов США раскрыли "немыслимые ошибки" НАТО.

В частности, Альянс якобы оказался неготовыми к отражению "российского вторжения". Об этом написал американский публицист Том Роган в своей статье для Washington Examiner.

В публикации говорится о двух инцидентах в небе, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около границы РФ.

Ее автор раскритиковал командование Объединенных ВВС НАТО в Центральной Европе за "серьезный тактический просчет" в Альянсе. В частности, Роган поинтересовался тем, почему бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, хотя в такой ситуации в НАТО должны были предвидеть "высокий риск перехвата".

В материале он также напомнил о заявлении Альянса относительно нарушения российскими истребителем воздушного пространства Дании, которое в Минобороны РФ якобы опровергли.

"Ни Дания, ни Польша оказались не готовы к отражению российского вторжения, равно как ничего для этого не сделало и американское командование", – пишет Роган.

Журналист также раскритиковал министра обороны США Марка Эспера. Он заявил, что тот должен разобраться в ситуации с перехватами Россией самолетов НАТО. При этом если командование Альянса не изменит тактику, считает Роган, чиновника нужно заменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование ВВС США в Европе и Африке обвинило летчиков российских истребителей в непрофессиональных и опасных действиях при перехвате американского бомбардировщика над Черным морем. Так, 28 августа Су-27 ВКС РФ пролетел прямо перед носом стратегического американского B-52, такой маневр называют "лобовым ударом".

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