МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Россия не выдержит'': журналист указал на готовящийся удар США по Кремлю

4.9тЧитать материал на украинском

США могут ввести новые санкции против России после проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые состояться в ноябре текущего года.

Такое мнение высказал украинский журналист Александр Демченко в блоге на OBOZREVATEL. Он предполагает, что на американских выборах республиканцы "вновь получат большинство".

"Учитывая, что Россия так и не выполнила поставленных перед ней требований - не прекратила разработку химического оружия и не предоставила инспекторам из ОЗХО возможности проинспектировать её объекты, - Белый дом таки введёт очередные сдерживающие ограничения", - написал блогер.

Новости
''Что-то произойдет'': в России рассказали, чем завершится гонка вооружений с США

"Думаю, что они будут не столь катастрофическими, как это изначально обозначалось Государственным департаментом США. Вряд ли Вашингтон захочет полностью прекратить торговые связи с Россией. Трамп, наверняка, пойдёт на какой-то серединный вариант", - продолжил он.

По словам Демченко, главе Белого дома все же придётся ужесточить наказание и "заставить Кремль платить по счетам". "Всё это приведёт к ещё более неблагоприятным условиям. А то, что Россия не выдержит именно такого натиска, предельно очевидно", - считает журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин разразился угрозами в адрес США из-за выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейСанкции против России
Персона
Александр Демченко
Объекты
СШАРоссия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
7
Смешно
29
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
222385 за 4 года pаз укpаинские СМИ говоpили,что Pоссия не выдеpжит,и 575 323 pаза что за что то заплатит.Пока выдеpживаем и нихуя никому не платим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Трамп и Меркель и Германия гланые пособники террориста Путина
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
чорний Жупан
чорний Жупан
"украинский журналист" - уже смешно!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
грязный Жопан, https://youtu.be/yu4eGzioyF4 посмейся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги