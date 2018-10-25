''Россия не выдержит'': журналист указал на готовящийся удар США по Кремлю

США могут ввести новые санкции против России после проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые состояться в ноябре текущего года.

Такое мнение высказал украинский журналист Александр Демченко в блоге на OBOZREVATEL. Он предполагает, что на американских выборах республиканцы "вновь получат большинство".

"Учитывая, что Россия так и не выполнила поставленных перед ней требований - не прекратила разработку химического оружия и не предоставила инспекторам из ОЗХО возможности проинспектировать её объекты, - Белый дом таки введёт очередные сдерживающие ограничения", - написал блогер.

"Думаю, что они будут не столь катастрофическими, как это изначально обозначалось Государственным департаментом США. Вряд ли Вашингтон захочет полностью прекратить торговые связи с Россией. Трамп, наверняка, пойдёт на какой-то серединный вариант", - продолжил он.

По словам Демченко, главе Белого дома все же придётся ужесточить наказание и "заставить Кремль платить по счетам". "Всё это приведёт к ещё более неблагоприятным условиям. А то, что Россия не выдержит именно такого натиска, предельно очевидно", - считает журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин разразился угрозами в адрес США из-за выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.