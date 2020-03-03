Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похожи на "заклятых друзей", которые меряются силами и "играют мускулами" в Сирии.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV российский правозащитник и общественный деятель, советский диссидент Александр Подрабинек, комментируя обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. При этом он спрогнозировал, что конфликт в Сирии вряд ли выйдет за пределы ее границ и припомнил, что в 2014 году Эрдоган не помог Украине во время аннексии Крыма.

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"Что Эрдоган, что Путин – они, по-моему, друг друга стоят. Они такие "заклятые друзья". Меряются силами, но все силы у них уходят обычно в риторику", – отметил Подрабинек.

По его словам, если бы Эрдоган действительно хотел сдержать российскую экспансию, то мог в 2014 году помочь Украине отстоять Крым.

"Он может это делать и в Сирии… Но все остается только пустыми словами и такими угрозами, немножко детскими", – считает российский правозащитник.

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Подрабинек не исключил, что военные действия на территории Сирии вполне вероятны.

"Но вряд ли они решатся выносить их за пределы Сирии, за пределы сирийских границ. Они любят играть мускулами, когда это не грозит серьезными последствиями", – пояснил он.

"Думаю, что Россия будет помогать Асаду отвоевывать всю территорию Сирии – это его сверхзадача. А проблема беженцев по-настоящему решается не созданием для них специальных зон проживания, а низвержением диктаторского режима Асада. Это единственно возможное решение проблемы", – заключил Подрабинек.

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Что касается заявления советника президента Турции Месута Хакки о "расчленении" РФ, то эксперт не воспринял его серьезно.

"Не думаю, что в Кремле, в Турции, или в международном сообществе, серьезно воспримут это заявление г-на Хакки. Мне кажется, это не та риторика, которая может присутствовать в международных отношениях в 21 веке", – высказался он.

Ранее Месут Хакки заявил, что Турция готова воевать с РФ, а месть за последние события в Идлибе "будет ужасной". Он также добавил, что Россия, в которой проживает 25 миллионов мусульман, "будет расчленена изнутри".

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган РИА Новости

Для справки:

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Россия активно выступает на стороне режима президента Башара Асада, Турция же поддерживает сирийскую оппозицию. Сейчас Идлиб остается единственным регионом Сирии, который находится под контролем антиасадовских сил. Осенью 2019 года президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе и создании демилитаризованной зоны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Очередная эскалация конфликта произошла в ночь на 28 февраля. В результате авиационного удара, нанесенного правительственными силами Сирии по Идлибу, погибли 33 турецких военных и более 10 мирных жителей.

Анкара нанесла мощные ответные удары. Отмечается, что у армии Башара Асада "большие потери в технике и живой силе".

1 марта Турция объявила о начале военной операции "Весенний щит" в Сирии, направленной против войск Асада.

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