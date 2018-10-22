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Россия доигралась: Трамп пригрозил созданием ядерного арсенала

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Соединенные Штаты Америки будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.

Такое предупреждение сделал американский президент Дональд Трамп 22 октября перед журналистами, напомнив, что РФ не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает Reuters.

Лидер США хочет наращивать ядерные возможности, пока остальные страны "не придут в чувства". Трамп также уточнил, что откажется от расширения сил, когда другие станут благоразумными.

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"Пока люди не придут в чувства, мы будем наращивать. Это угроза, которая включает в себя и Китай, и Россию, и любого, кто хочет играть в эти игры", - сказал он.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Как сообщал OBOZREVATEL, позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объект
ядерное оружие
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Общеизвестно ,что Россия обладает технологией производства оружейного плутония,которая в разы превышает Американскую, это касается и количества и скорости производства. Кстати именно поэтому ,в своё время, американцы пошли на переговоры о сокращении количества ядерных боезарядов.Американцы так и не получили эту технологию и до сих пор обогашают уран по старинке в огромных центрифугах Но Трампу видимо об этом не рассказали. А ведь ещё Хрущёв говорил ,что мы можем штамповать ядерные ракеты как сосиски
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну теперь смело можно увеличивать военный бюджет США до триллиончика доллариев. Ну а про соблюдение договоров молчали бы... Достаточно вспомнить, как Штаты "утилизируют" оружейный плутоний...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! смерть окупантам! пора бомбить москву! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Кожедуб Руслан, Именно так думал Руслан когда улепётывал сначала из Крыма ,потом из под Илловайска,потом из Дебальцево
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