Россия доигралась: Трамп пригрозил созданием ядерного арсенала

Соединенные Штаты Америки будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.

Такое предупреждение сделал американский президент Дональд Трамп 22 октября перед журналистами, напомнив, что РФ не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает Reuters.

Лидер США хочет наращивать ядерные возможности, пока остальные страны "не придут в чувства". Трамп также уточнил, что откажется от расширения сил, когда другие станут благоразумными.

"Пока люди не придут в чувства, мы будем наращивать. Это угроза, которая включает в себя и Китай, и Россию, и любого, кто хочет играть в эти игры", - сказал он.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Как сообщал OBOZREVATEL, позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией.