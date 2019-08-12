Российский самолет вторгся в небо страны ЕС

Российский военный пассажирский самолет Ту-134, во время пребывания над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы.

Об этом написало издание "Ru.delfi" со ссылкой на Министерстве обороны Литвы. Во вторник, 6 августа, самолет встретили и сопровождали истребители воздушной полиции НАТО.

Он летел со включенным радиолокационным ретранслятором, имел план полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

Самолет и прапор Литвы

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте, нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолета предупредил об этом.

Как писал OBOZREVATEL, 9 августа российский самолет Boeing-738 (авиакомпания "Глобус") получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.

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