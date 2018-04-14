5 Форум свободной России, который состоялся в Вильнюсе 11-12 апреля 2018 года, был намного более "увесистым", чем четыре предыдущих. Народу было больше, фриков и сумасшедших, без которых не обходится ни одна политическая тусовка, намного меньше, а, кроме того, был избран руководящий орган Форума и под его флаг стали собираться вполне реальные проекты. Впрочем, обо всем по порядку.

Сначала, естественно, обсудили мероприятие 18.03.18. Выясняли, можно ли считать итоги этого мероприятия, несмотря на все допущенные нарушения, подтверждением массовой поддержки Путина российскими гражданами. Тут мнения разошлись вполне радикально. Политолог Федор Крашенинников сообщил членам Форума свободной России, что прошедшие "выборы" не имеют значения и потребовал, чтобы они на "выборы" не ходили и перестали "тиражировать цифру".

Политик и экономист Дмитрий Некрасов, напротив, призвал собравшихся к "признанию некоторых фактов". Факты, которые Некрасов призвал признать, заключаются в том, "в этот раз вбрасывали мало, меньше чем раньше. В качестве доказательства Некрасов привел ситуацию в Москве, где у него было 4,5 тысяч наблюдателей, которые никаких вбросов не зафиксировали. По оценке Некрасова поддержка Путина в Москве возросла с 47% до 71%. "Это – поддержка геополитического курса Путина", - сообщил Некрасов и сравнил то, что сейчас происходит в России с Германией 30-40 годов.

Если обсуждение того, что произошло и происходит в России, носило характер академического спора и шло довольно вяло, поскольку всем было ясно, что ничего хорошего точно не происходит, то вопросы стратегии российской оппозиции обсуждались страстно и бурно. Дебаты были яркими и даже внешне смотрелись весьма живописно. Модератор – Константин фон Эггерт был в бабочке зеленого цвета. В тон бабочке Эггерта на галеристе Марате Гельмане были ярко зеленые штаны (возможно, они договорились), Гарри Каспаров и Владислав Иноземцев были в строгих галстуках, а директор ФБК Владимир Ашурков без галстука, что подчеркивало его несколько отстраненную от всего происходящего позицию.

Ашурков вел себя как посол США в слаборазвитой стране – сдержанно и многозначительно, всем своим видом показывая, что за ним стоит мощь главной и единственной супердержавы планеты. И все с этим были согласны, поскольку за Ашурковым высилась фигура Навального. Галерист Гельман начал с упреков Навальному, мол "предложения от него могут быть только двух типов: либо идите на улицу, либо дайте денег". "А вот если ты более сложно устроен, - экономист или что-то в этом роде, то у Навального тебя не воспримут", - пожаловался галерист Гельман. Полагаю, что не у меня одного сложилось ощущение, что претензия Марата Гельмана носила характер глубоко личной обиды, и что под "более сложно устроенным" Гельман имел в виду себя. А чтобы отвергнувший его притязания Навальный не обиделся и дверь к нему не закрылась окончательно, Гельман сделал важное признание: "Как политика я вижу только Навального".

Директор ФБК Ашурков сообщил, что для них (для команды Навального) эта кампания была "возможностью пошатать систему". И далее сделал два важных заявления: "Президентская кампания Навального – она эту систему пошатала". Это была первая сенсация. А вот вторая: "На текущий момент система власти стала менее устойчива".

К сожалению Владимир Ашурков не пояснил, с помощью каких приборов он определил снижение устойчивости системы, а также установил, что это снижение произошло по причине того, что президентская кампания Навального ее пошатала…

Главным было, естественно, выступление Гарри Каспарова. Он сказал несколько важных вещей. В том числе, что "кощеева игла режима находится не в России". Я ожидал, что кто-нибудь из участников дискуссии в ответ на это заявление задаст вопрос: "Если "кощеева игла режима" – не в России, значит ли это, что на территории РФ все попытки организовать какую-либо оппозиционную деятельность следует прекратить и надо только ждать, когда боевые отряды российских эмигрантов отыщут эту иголку, сломают ее и режим рухнет?".

Но этот вопрос задан не был, а вместо него Эггерт спросил: "Как оппозиция готовится к краху?". Имелся в виду крах режима, который во время этой сессии пророчили многие. На что Гарри Каспаров мгновенно ответил: "Основная идея Форума – это и есть подготовка к краху!". Видимо, наш российский Кощей спрятал свою иголку в Вильнюсе, и именно там форумчане ее найдут и переломят.

А Эггерт все не унимался и стал донимать участников дискуссии следующим вопросом: "Нужен ли нам русский Гавел, или лучше будет микс Гавела и Хомейни?". После этого вопроса в рядах форумчан возникло некоторое замешательство. Видимо, все пытались вообразить, как может выглядеть в жизни гибрид Гавела и Хомейни и, поскольку никому не хватило воображения, вопрос Эггерта остался без ответа.

Центральным событием были выборы руководящего органа Форума, который называется Постоянный комитет. Из более двух сотен участников 143 имели голосующие мандаты. На членство в Постоянном комитете претендовали 32 форумчанина. Голоса распределились так:

1. Тютрин – 120 голосов.

2. Каспаров – 118

3. Невзлин – 83

4. Фейгин – 82

5. Сидельников – 75

6. Илларионов – 76

7. Ашурков – 70

8-9. Гельман, Константинов - 61

10. Пономарев (Илья) – 55

11. Чирикова – 53.

Итоги голосования показали, что значительная часть форумчан обладают здравым смыслом. Поскольку те, кого избрали, более известны, чем те, кого не избрали. А кроме того, большинство избранных членами Постоянного комитета – это люди, доказавшие, что умеют что-то делать. Так что у Форума свободной России появилось новое дыхание. Насчет пресловутой "иглы Кощея" не уверен, но доставить режиму неприятности Форум скорее всего сможет…

P.S. На 5-м Форуме был презентован проект Международного общественного трибунала. Это, конечно, не санкции, но доказать мировому сообществу, что с путинскими СМИ, с путинскими судьями, с путинскими депутатами, дипломатами и прочими холуями нельзя иметь дело – это мы постараемся и знаем, что у нас получится.

P.P.S. Так случилось, что у Гарри Каспарова сегодня день рождения: 55 – две пятерки. Полагаю, что успех его детища, Форума свободной России, пусть и небольшой и промежуточный можно рассматривать как подарок. С Днем рождения, Гарри!