Российские "Союзы" перестанут доставлять космонавтов на МКС: кто их заменит

США прекратит использовать российские космические корабли "Союз" для доставки астронавтов на международные космические станции.

Как сообщает Forbs, последний запуск Штатами российского "Союза" состоится осенью 2020 года. За отправку NASA заплатит "Роскосмосу" около $90,2 миллиона.

Представительница NASA Стефани Ширхольц считает, что после этого "Союзы" перестанут быть выгодными для РФ, так как американцы больше не будут за них платить. После запуска Crew Dragon США смогут обойтись без российских кораблей.

Космический корабль "Союз" Википедия

"У НАСА есть высокая уверенность в том, что американские поставщики коммерческого экипажа будут доступны в 2020/2021 годах и что дальнейшие покупки мест в Союзе не потребуются", - сказала Ширхольц.

Также она отметила, что в дальнейшем "Роскосмосу" будет экономически выгодно использовать корабли SpaseX. По словам Ширхольц, в агентстве ожидают, что страны будут обмениваться местами в кораблях. Космонавты будут отправляться на МКС на Crew Dragon и Boeing Starliner, а астронавты — на "Союзах".

"Ожидается, что космонавты полетят на Crew Dragon и Boeing Starliner, и наоборот. Точные детали этого процесса - это то, над чем мы работаем", – отметила представительница NASA.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту состоялся 30 мая со второй попытки.

Пуск был запланирован на 27 мая, но из-за погодных условий его перенесли.

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