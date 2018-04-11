Российские пропагандисты попали под обстрел в Гуте: первые подробности

В сирийской Восточной Гуте съемочные группы российских пропагандистских телеканалов НТВ, "Россия-1" и "Звезда" попали под обстрел.

По данным Министерства обороны России, автобус с журналистами был обстрелян во время возвращения из Восточной Гуты, передает "Интерфакс".

"11 апреля около 18:20 по Москве автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия... В результате корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что угрозы жизни журналистов нет, а военные врачи оказали всю необходимую помощь.

"В настоящее время пострадавшие журналисты эвакуируются в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения", - заявили в ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент США Дональд Трамп предупредил о ракетном ударе по Сирии из-за очередной химической атаки войск Башара Асада, призвав Россию приготовиться.

В ответ, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова американского лидера попыткой "замести следы" химатаки.