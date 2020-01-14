Российские хакеры атаковали серверы Burisma и "Квартала 95" - NYT

Российские хакеры пытались взломать серверы украинской газовой компании Burisma, в правлении которой состоял Хантер Байден (сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена).

Как известно, именно она оказалась в эпицентре "украинского скандала" в США. The New York Times со ссылкой на экспертов американской компании по кибербезопасности Area 1 Security публикует скандальные данные. Журналисты утверждают, что попытки были предприняты в ноябре 2019 года. Эксперты допускают, что хакеры могли искать потенциально компрометирующие материалы о Байдене.

Под атаку в преддверии Нового года также попали компании: "КУБ-Газ", "Алдеа", "Эско-Север", "Надрагаз", "Техноком-сервис" и "Пари". Все они являются дочерними компаниями Burisma. Также хакеры пытались взломать сайты "Квартала 95".

Джо Байден и его сын Хантер УНН

Отмечается также, что тактика российских хакеров поразительно похожа на взлом серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. В частности, российские хакеры использовали так называемые фишинговые электронные письма, которые, по всей видимости, были предназначены для кражи имен пользователей и паролей.

В публикации указано, что взлом якобы осуществило Главное управление Генерального штаба России и частные хакеры, известные как "Fancy Bear".

Ни российские власти, ни компания Burisma эту информацию не комментируют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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