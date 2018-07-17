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Российская авиация разбомбила школу в Сирии, среди жертв – дети

1.1тЧитать новость на украинском

Российская авиация нанесла удар по зданию школы на юго-западе Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере 10 людей, 20 человек, среди которых есть дети, получили ранения.

Об этом сообщает AP со ссылкой на сирийскую поисково-спасательную группу, отмечая, что школа служила убежищем в деревне Айн-эль-Тинех, которая расположена недалеко от израильской границы.

В Сирийской гражданской обороне заявили, что здание школы использовалось для укрытия семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

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Напомним, ранее в Сирии атаковали военную базу России.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Самарский Валера
Самарский Валера
Сирийская гражданская оборона -американосаудовская группа,вроде белых касок,ну и информация соответственно.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
С какой целью? Зачем это нужно России? чтобы скомпрометировать себя?...
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Koval Oleg
Koval Oleg
продолжают обвинять в страшных злодействах, но как-то уже вяло, как-то без энтуазизма...
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