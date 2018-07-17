Российская авиация разбомбила школу в Сирии, среди жертв – дети

Российская авиация нанесла удар по зданию школы на юго-западе Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере 10 людей, 20 человек, среди которых есть дети, получили ранения.

Об этом сообщает AP со ссылкой на сирийскую поисково-спасательную группу, отмечая, что школа служила убежищем в деревне Айн-эль-Тинех, которая расположена недалеко от израильской границы.

В Сирийской гражданской обороне заявили, что здание школы использовалось для укрытия семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Напомним, ранее в Сирии атаковали военную базу России.