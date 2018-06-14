14 июня начинается Чемпионат мира по футболу, который в этот раз проводится в России. Данное событие будет проходить в условиях продолжения российской агрессии в Украине и в Сирии, на фоне ужесточения репрессивной политики государства внутри страны, неуклонного роста числа политзаключенных, принятия все новых и новых репрессивных законов, направленных на ликвидацию прав и свобод человека и гражданина и подавление гражданского общества.

Путинский режим продолжает проводить агрессивную политику как по отношению к обществу в России, так и по отношении к международному сообществу. При этом акты агрессии все чаще принимают форму открытого террора, направленного против оппонентов режима и просто неугодных.

Особенно мрачные тона предстоящему Чемпионату мира по футболу придает то, что он будет проходить одновременно с голодовкой Олега Сенцова и ряда других украинских политзаключенных, выдвинувших принципиальное требование об освобождении всех украинских политзеков. Напомним, что Олег Сенцов и многие другие украинцы были арестованы российскими властями на территории собственной страны, за действия, направленные в защиту территориальной целостности своей Родины.

В этих условиях мы осуждаем позицию некоторых западных лидеров, которые собираются посетить Чемпионат мира по футболу в России, тем самым вольно или невольно поддерживая диктаторский режим в России. Мы призываем всех лидеров демократических государств отказаться от какой-либо поддержки данного мероприятия.

Постоянный комитет Форума свободной России.