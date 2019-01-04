''Резкое ухудшение'': в Германии поставили на место агрессивную Россию

В 2019 году отношения между Россией и Германией ожидает резкое ухудшение.

В этом уверен уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе в интервью Pfälzische Merkur. По его мнению, это связано с тем, что в 2018 году Россия демонстрировала крайне непредсказуемую политику.

"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением", — считает он.

Ангела Меркель и Владимир Путин РСН

По его словам, это связано с "ответственностью России за ряд инцидентов, произошедших в 2018 году по всему миру".

"Мы имели дело с отравлением бывшего шпиона Скрипаля. Затем Москва закрутила спираль гонки вооружений — Договор РСМД может быть расторгнут. И по этому вопросу нам придется интенсивно заниматься и в новом году. И, конечно же, я помню об опасной демонстрации силы в Азовском море. Поэтому заявляю: отношения с Россией ухудшатся и в этом году", — объяснил Визе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что отношения между Украиной и Россией в 2019 году будут зависеть от двух факторов: выборов в Украине и нагнетающей ситуации в РФ, при которой может рухнуть режим Владимира Путина.