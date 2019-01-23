Революция в Венесуэле: оппозиция избрала нового президента, Трамп поддержал

Глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.

Как передает Associated Press, его поддержала Национальная ассамблея, назначив "переходным" главой государства. Гуайдо принес присягу во время оппозиционного митинга в районе Чакао в Каракасе.

Хуан Гуайдо

Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы, сообщили в Белом доме. Трамп также заявил, что будет использовать все экономические и дипломатические инструменты для "восстановления демократии в Венесуэле".

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Хуан Гуайдо

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Венесуэлы Каракасе в среду, 23 января, тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро. Они не признают результат выборов, в результате которых Мадуро был избран главой государства на второй шестилетний срок.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!