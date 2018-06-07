"Революция связи": Путин опять пригрозил миру "сверхоружием"

Россия должна испытать сверхтяжелую ракету в беспилотном режиме до 2022 года.

Об этом заявил президент России во время "Прямой линии с Владимиром Путиным".

При этом он пообещал очередной космический прогресс после запуска нового спутника, который якобы "может привести к революции в сфере связи".

"К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты. Это должны быть пуски в беспилотном режиме, а в 2024 году должны использоваться пилотируемые аппараты", — заявил российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с ноября прошлого года по февраль текущего произвела четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.