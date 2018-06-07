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"Революция связи": Путин опять пригрозил миру "сверхоружием"

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Россия должна испытать сверхтяжелую ракету в беспилотном режиме до 2022 года.

Об этом заявил президент России во время "Прямой линии с Владимиром Путиным".

При этом он пообещал очередной космический прогресс после запуска нового спутника, который якобы "может привести к революции в сфере связи".

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"К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты. Это должны быть пуски в беспилотном режиме, а в 2024 году должны использоваться пилотируемые аппараты", — заявил российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с ноября прошлого года по февраль текущего произвела четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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