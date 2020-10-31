Когда террористу, зарезавшему в Ницце троих прихожан церкви Нотр-Дам, оказывали медицинскую помощь, он продолжал кричать "Аллах Акбар!". Этот момент воплотил в себе многие особенности современной религиозной войны в Европе, когда люди, сбежавшие от преследований или просто от плохой жизни в мусульманских странах, испытывают ненависть к стране, их приютившей и убивают людей, которые не сделали им ничего плохого.

Серия октябрьских терактов во Франции, жертвами которой стали несколько человек, это лишь одно из проявлений той религиозной войны, которую исламский мир ведет против Европы и ее ценностей. Правила политкорректности настоятельно требуют в таких случаях избегать исламофобии и непременно оговариваться, что ислам тут совершенно ни при чем. Именно к этому призывает, например МИД Саудовской Аравии, осудивший убийство французского учителя Самуэля Пати, которому юный фанатик отрезал голову, и одновременно требующий не связывать ислам с терроризмом. Но в данном случае последовать призывам саудовского МИДа и правилам политкорректности мешает здравый смысл, позволяющий увидеть не только принадлежность террористов к исламу, но и ту дипломатическую и экономическую войну, которую многие мусульманские страны развернули против Франции.

В Катаре, Кувейте, Турции с полок магазинов убирают все французское. В столице Бангладеш Дакке свыше 40 тысяч человек прошли с протестами к посольству Франции, сожгли изображение Макрона и призвали бойкотировать французские товары. Министерства иностранных дел Пакистана и Ирана вызвали французских послов и выразили им протесты против позиции Франции, защищающей право публиковать карикатуры, в том числе и на религиозные темы.

Ошибаются те, кто думают, что достаточно запретить карикатуры на пророка и террор прекратится. Генеральная прокуратура Турции возбудила уголовное дело против сотрудников Charlie Hebdo, который опубликовал в соцсетях обложку своего нового номера с карикатурой на Эрдогана. Стоит отметить, что когда иранская газета опубликовала карикатуру на Макрона, никто во Франции не счел себя оскорбленным, и никаких действий со стороны французов не было. Это асимметричная война, в которой французы защищают свое право вести себя дома по своим светским правилам, а часть мусульман и правительства исламских стран требуют от французов и других европейцев, чтобы они вели себя по нормам ислама.

Принципиальное отличие нынешней войны от религиозных войн прошлого в том, что ничего похожего на Нантский эдикт 1598 года, признавший свободу вероисповедания и положивший конец 30-летию религиозных войн во Франции, в данной ситуации быть не может. Просто потому, что целью того, что Макрон называет "политическим исламом", является не свобода вероисповедания для мусульман – она в Европе и так существует – а запрет европейцам вести себя свободно в своих странах. А именно, посещать бассейны одновременно женщинам и мужчинам, здороваться с женщинами за руку, смеяться над тем, что им кажется смешным, и вообще следовать тем нормам, благодаря которым им удалось построить общество, где удобно жить всем, в том числе и мусульманам, бегущим в Европу из своих стран.

На роль "главнокомандующих" в этой религиозной войне претендуют Эрдоган и Макрон. Эрдоган уже несколько раз потребовал проверить психическое здоровье Макрона. Макрон выступил с масштабной программой противодействия давлению "политического ислама" и борьбы с "исламским сепаратизмом", под которым подразумевается создание внутри Франции мусульманских анклавов, где законы ислама ставятся выше законов республики. Среди мер "плана Макрона" - жесткий контроль учебных программ в школах, отслеживание потоков иностранного финансирования мечетей, прекращение, или жесткое ограничение выдачи виз имамам и т.д.

Наибольший гнев в исламском мире вызвали слова Макрона о том, что ислам сейчас пребывает в кризисе и его намерении сконструировать во Франции "просвещенный ислам". "Я не говорю, что нам нужно создать исламский стиль во французском стиле, но это может быть прочное партнерство с французским государством", - обозначил свой план преобразования одной из авраамических религий президент Франции.

Та часть "плана Макрона", которая касается "санитарного кордона", защищающего граждан Франции от проникновения экстремистской версии ислама и превращения республики в архипелаг, состоящий из "островов", часть из которых живет по своим законам, вполне разумна и в целом исполнима, при наличии политической воли.

А вот замысел президента Франции стать "пророком Эммануэлем", организатором реформы ислама и создателем "просвещенной" версии этой религии, вызывает глубокие сомнения. Мировые центры ислама и духовные лидеры этой религии находятся за пределами Франции, а попытки создать "ручной ислам" у себя в стране неизбежно приведут к тому что данная версия ислама будет признана абсолютным большинством мусульман "ненастоящим исламом", религиозная война будет развернута против сторонников "пророка Эммануэля" и результат этой войны предрешен явно не в пользу последних.

В России участие в религиозной войне против Франции возглавил Рамзан Кадыров, который объявил, что Макрон "хуже террориста", а его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал Макрона "террористом № 1", а также "врагом человечества и всех мусульман". Главу Чечни можно понять, поскольку "план Макрона" - это пример попытки искоренить ту практику создания религиозных анклавов внутри светских государств, позволяющую Кадырову творить все что угодно без всяких последствий, получая гигантскую дань от России и игнорируя ее законы. Яркий пример – обещание выплатить по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут детей, рожденных в ночь на 29 октября, в честь пророка Мухаммеда. Путинский пресс-секретарь уже одобрил эту инициативу, заявив, что "если в республике есть свободные средства, если любые свободные деньги регионального бюджета используются на повышение рождаемости, это только благо".

Оставим в стороне странную идею Пескова о связи между именами уже рожденных детей и их количеством. Возможно, ему известно нечто тайное о процессе деторождения. Важнее другое. А именно то, что продвижение идей ислама и имени пророка в дотационной Чечне делается на деньги тех, кто исповедует иные религии или не исповедует никакой.

Только что в Татарстане 16-летний подросток напал на отделение полиции, бросил две бутылки с горючей смесью и с криками "Аллах Акбар" нанес несколько ударов ножом полицейскому. Стало известно, что парень учился в мусульманской школе. Полиция ищет в этом преступлении "французский след". Не исключено, что уголовное дело будет возбуждено против Эммануэля Макрона. За подстрекательство к терроризму…

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