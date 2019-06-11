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/Новости мира

"Разогнать всех": Лукашенко объявил войну синоптикам

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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу синоптиков в стране и предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромет).

С соответствующим заявлением выступил он во вторник, 11 июня, сообщает "Интерфакс".

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", – заявил Лукашенко.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Телеканал ATR

По словам лидера Беларуси, сам он давно в вопросах погодных условий доверяет только данным военных. "Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике, и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", – пояснил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", – добавил Лукашенко.

На заявление белорусского президента отреагировал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"При авторитарном режиме роль социологов играют синоптики. Ничего – после такого "ператр*хивания" метеорологи будут танцевать с бубнами втрое интенсивнее, чтобы Ляксандра Грыгоровича погода устраивала", – написал он в своем Telegram-канале.

"Разогнать всех": Лукашенко объявил войну синоптикам

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко разогнал чиновников из Могилевской области из-за беспорядка в коровнике одного из региональных агрохолдингов.

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Тема
новости мира
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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