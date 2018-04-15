"Ракеты не долетели": КремльТВ опозорились сюжетом о Сирии

Телеканал "Россия 1" выпустил телесюжет, в котором перекрутил информацию об авиаударах Запада по Сирии в ночь на 14 апреля.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает Апостроф.

"Вот еще до рассвета США и Великобритания нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами. Выпустили 103 штуки, как грозил еще в начале недели Дональд Трамп, новых и умных, но более двух третей из них оказались сбитыми сирийскими ПВО, на вооружении которых еще старые артиллерийские системы 30-летней давности. Но уже сейчас ясно, что американцы и англичане в военном смысле показали позорный результат", - сказал пропагандист российского канала Дмитрий Киселев.

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При этом, в сюжете отметили, что в результате у объектов, которые стали целью авиаударов, "повреждений нет и цели американские ракеты не достигли", российские ПВО в отражении ударов не участвовали.

Стоит отметить, что СМИ показали фото разрушений от "недолетевших" ракет Запада.

Кроме того, российские пропагандисты заявили, что химическая атака в сирийской Думе 7 апреля, в результате которой около 100 человек погибли, а около тысячи пострадали, на самом деле ни что иное, как фейк.

"В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами, типа зарин и хлор, в госпиталь не поступали. Никаких тысяч, сотен, десятков, да хотя бы одного пострадавшего в больнице не нашли", - отчитались российские пропагандисты.

Как сообщал "Обозреватель", силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. В целом в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.