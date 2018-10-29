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Пьянка удалась: мужчина год прожил с ложкой в животе. Фотофакт

1.4тЧитать материал на украинском

В Китае 26-летний житель Синьцзяна целый год прожил с металлической ложкой в животе.

Столовый прибор из нержавеющей стали парень проглотил, пытаясь выполнить трюк в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Daily Mail.

"Врачи были ошарашены, увидев рентгеновский снимок пациента", - говорится в сообщении.

Изначально мужчина жаловался на боли в животе и затрудненное дыхание. Но, увидев снимок, он не удивился и объяснил, что проглотил ложку еще год назад.

Пьянка удалась: мужчина год прожил с ложкой в животе. Фотофакт
Пьянка удалась: мужчина год прожил с ложкой в животе. Фотофакт

По словам молодого человека, он хотел удивить собутыльников трюком — проглотить столовую ложку и вытянуть ее назад за веревочку, но веревка оборвалась, а ложка осталась внутри.

Пьянка удалась: мужчина год прожил с ложкой в животе. Фотофакт
Пьянка удалась: мужчина год прожил с ложкой в животе. Фотофакт

Однако, по словам пациента, столовый прибор не мешал ему жить, поэтому он целый год не мог дойти до врачей.

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Пьянка удалась: мужчина год прожил с ложкой в животе. Фотофакт

Медики решили обойтись без полостной операции и вытащили ложку через рот, пока пациент находился под наркозом. За год мужчина получил травму пищевода и теперь проходит лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, африканец проходил с лезвием ножа в глазу 4 дня и остался жив.

Место
Китай
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