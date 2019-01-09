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Путину ''привет'': корабли НАТО во главе с Нидерландами войдут в Черное море

1.8тЧитать материал на украинском

Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов зайдет в будущем в Черное море.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает "112 Украина". "Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море", — сказал он.

По его словам, интенсивность захода кораблей НАТО в Черное море значительно выросла, в частности, в 2018 году одновременно сюда зашли две группы кораблей альянса.

Корабли НАТО

Корабли НАТО

РБК

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При этом акцентируется внимание на том, что НАТО ограничено в расширении своего присутствия в Черном море доктриной, которая устанавливает количество и тоннаж, а также время пребывания военных кораблей, которые не принадлежат странам Черного моря.

При этом Пристайко исключил возможность захода кораблей НАТО в Азовское море, так как это сложный для военных кораблей процесс из-за маленькой глубины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дипломат резюмировал, что Украина не сможет стать 30-м членом НАТО, однако за условия активной работы в этом направлении реально стать 31-м или 32-м членом Альянса.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
Керченский проливНАТО
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Так вот зачем фригидный "альфа-самец-импотент" на надувных каблуках приказал напасть на безоружный украинский буксир - это он хотел пригласить корабли НАТО в Чёрное море, но не знал, бедолага, как это правильно сделать.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, О! Пассивные педерасты стали рассуждать об альфа - самцах ! Вислоухий, учи матчасть : корабли НАТО и раньше заходили в Черное море, и шо ?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"При этом Пристайко исключил возможность захода кораблей НАТО в Азовское море, так как это сложный для военных кораблей процесс из-за маленькой глубины."))))) Вот такие у вас,свидури,тупые дипломаты)))))))))
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васильевич василий
васильевич василий
У нас в школе один мальчик все хвалился размером письки дяди который ходит к его маме
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
васильевич василий, а ты не удержался и всё-таки попробовал эту письку!
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