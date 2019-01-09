Путину ''привет'': корабли НАТО во главе с Нидерландами войдут в Черное море

Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов зайдет в будущем в Черное море.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает "112 Украина". "Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море", — сказал он.

По его словам, интенсивность захода кораблей НАТО в Черное море значительно выросла, в частности, в 2018 году одновременно сюда зашли две группы кораблей альянса.

Корабли НАТО РБК

При этом акцентируется внимание на том, что НАТО ограничено в расширении своего присутствия в Черном море доктриной, которая устанавливает количество и тоннаж, а также время пребывания военных кораблей, которые не принадлежат странам Черного моря.

При этом Пристайко исключил возможность захода кораблей НАТО в Азовское море, так как это сложный для военных кораблей процесс из-за маленькой глубины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дипломат резюмировал, что Украина не сможет стать 30-м членом НАТО, однако за условия активной работы в этом направлении реально стать 31-м или 32-м членом Альянса.