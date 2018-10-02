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ПолитикаЭкономика

Путину предрекли ''волчью'' смерть: назван роковой год

5.1тЧитать материал на украинском

Политическая система в России напоминает волчью стаю, потому президенту Владимиру Путину "перегрызут шею" в момент слабости. Самый нестабильный для него период наступит в 2023 году.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил немецкий журналист Борис Райтшустер.По его словам,на Западе создается впечатление, что в России живут одни путинисты, но это не так.

"Даже по опросам, поддержка Путина - это примерно треть населения. 60% просто в политической апатии. Мол, пусть будет, что ж поделаешь? Это значит, что они готовы в какой-то мере к переменам, хотя всегда их боятся. Значит, решает элита, а она во многом не довольна Путиным. Они же воровали миллиарды не для того, чтобы тратить их в Северной Корее", - отметил журналист.

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Он подчеркнул, усталость элит в России достаточно высокая, но они молчат, потому что боятся.

"Политическая система в России не стабильна, внутри она сосредоточена на одном человеке. Это немножко похоже на ГДР в последней стадии. Такое себе политическое кладбище. Правда, в России есть маленькое отличие – это сложные противовесы, конфликт между ФСУ и ФСБ, например. И Путин, как артист в цирке, должен постоянно держать равновесие. Я ему не завидую. Это как в волчьей стае, не дай бог минута слабости, и шею перекусят", - пояснил Райтшустер.

По его словам, такая система может еще 5-6 лет оставаться в таком состоянии, но самая большая точка нестабильности будет в 2023-м году. "Тогда опять встанет вопрос о преемнике", - подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, США нанесли новый удар по Кремлю.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ух ты...ах ты...уже только 2023...)))А ведь писали что вот вот...)))))Перестраховываетесь???)))))))))
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Anti-banderos
Anti-banderos
Где в 23-м году Украина-то будет, предскажите. Щеневмерлики.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"между ФСУ и ФСБ" а ФСУ это что за зверь?? Ну, собственно, показатель компетенции "иксперда"...
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