Когда мои студенты замечают, что я говорю "в Украине", а не "на Украине", некоторые интересуются, почему я так делаю. Отвечая, обычно привожу в качестве примера их отношение к собственным фамилиям. На первом занятии кто-нибудь из студентов обязательно поправляет преподавателя, указывая на каком слоге надо ставить ударение. Кто-то не хочет быть ИванОвым, а хочет, чтобы его называли ИвАнов. Кому-то неприятно откликаться на ЗубрИцкую, и девушка требует, чтобы ее называли ЗУбрицкая, вероятно, считая, что лучше ассоциироваться с зубром, чем с зубрилой. Не знаю ни одного случая, когда я или другой преподаватель настаивали на своей версии произнесения чужой фамилии. Ключевое слово тут – "чужой". Для всех, кто работает со словом, право на имя очевидно и непреложно…

На 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН сотрудники Секретариата по правам человека попытались объяснить эту истину людям, которых РИА Новости почему-то называет "российскими правозащитниками". Это чужое имя сотрудники РИА Новости зачем-то присвоили Александру Молохову, чья должность называется: "руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте". То есть чиновник оккупационной администрации, прикомандированный к ставке верховного оккупанта.

Так вот, этот чиновник с коллегами прибыл в ООН для того, чтобы пожаловаться на санкции США и Евросоюза против России и конкретно против оккупационной администрации Крыма. Сотрудники ООН их долго не хотели пускать, потом сдались и пустили, но затребовали письменный вариант выступления на отдельном заседании, который организовал Совет по правам человека при ООН. Получив текст, сотрудники секретариата Совета потребовали исправить ошибки, объяснив, что когда речь идет о Крыме, надо писать: "автономная республика Крым", после чего ставить запятую и обязательно добавлять слово "Украина". Оккупанты уперлись, устроили долгую переписку, в результате сотрудники Совета при ООН плюнули и дали возможность оккупантам демонстрировать свою безграмотность публично…

Путин на Генассамблею не приехал. И его можно понять, поскольку ему явно неловко появляться на людях после того, как настоящие имена и должности "солсберецких" отравителей уже обнародованы, в России путинские ставленники терпят сокрушительное поражение, на Северном Кавказе грызутся Чечня с Ингушетией, и в целом в поднадзорной стране назревает системный кризис. Зато Порошенко приехал и довольно успешно выступил. Российский официоз осветил это выступление в лучших советских традициях. То есть ни слова о сути, зато тонны тяжеловесного кондового "юмора" в стилистике "Правды" и "Крокодила" сталинских времен.

Основное содержание статьи под названием "Порошенко выступил на Генассамблее ООН в лучших застольных манерах", опубликованной Евгением Шестаковым в правительственной "Российской газете", - это жизнерадостное детсадовское хихиканье над тем, что президент Украины оказался на трибуне ООН в день своего рождения. А еще сотрудника "Российской газеты" почему-то страшно развеселила декларация США о том, что Америка не признает и никогда не признает аннексию Крыма Россией. Автор "РГ", пишущий из США, назвал этот документ "шутовским". Возможно, когда его в процессе дальнейшего развития санкций выдворят из Америки, а в России перестанут платить зарплату, ему придет в голову, что в каждой шутке есть доля шутки…

В студии программы "Вечер", которая вышла на канале "Россия-1" 26.09.2018 тоже в основном шутили. Шутки, которыми обменивались ведущий и "эксперты" были плоскими и тяжелыми, как блины от штанги. Сначала шутить было подано королю этого цеха Ж., главному шуту российской политики. Кстати, можно поздравить Соловьева с большим успехом. Именно его усилия по продвижению изрядно надоевшего россиянам лидера ЛДПР в значительной степени поспособствовали тому, что представители этой самой подлой в истории России партии стали губернаторами в двух регионах. Паяц Ж., конечно, не придет к власти в России. Но если ему и его ставленникам в результате неизбежного развала России достанется по случаю хоть малейшая частица власти, то мало никому не покажется. В том числе и Соловьеву, если он к тому времени не успеет сбежать из страны.

"Они сначала навязали нам коммунизм, потом его разрушили!" - рутинно завопил Ж., когда получил слово и сходу включил свою привычную антиамериканскую истерику. – "Теперь для них наибольшую опасность представляет православие. В будущем они хотят добиться дехристианизации всего мира! Католики и протестанты вялые! Мешает только православие!" – вопли Ж. стали понемногу затихать, но тут он вдруг вспомнил, что темой оргии Соловьева была объявлена Украина, и завопил с новой силой: "Порошенко никогда не поедет в ООН! Он поедет в Магадан!". Потом неведомый оператор нажал в голове Ж. какую-то кнопку и бесноватый лидер ЛДПР понес несусветицу: "Благодаря санкциям Россия станет самой передовой страной! Все оппенгеймеры приедут к нам и дадут нам свои новейшие технологии! Всё дадут!!". После чего в голове Ж. раздался щелчок тумблера и понеслось: "У них никто в бога не верит! Храмы стоят пустые!! Не только Крым, но и вся Украина – часть России!! Запад ставит задачу – внедрить в сознание человечества атеизм и неоязычество – это путь к сатанизму!".

Затем мутный взгляд Ж. вдруг остановился на присутствующих в студии украинцах Ковтуне и Трюхане, которые некстати засмеялись, и король шутов злобно заорал, тыча в них трясущимся пальцем: "И вас, украинцев, весь мир будет проклинать!! Будет время, и вы будете стесняться того, что вы были украинцами, и была такая страна – Украина!!".

Собственно, после сеанса кликушества в исполнении Ж. передачу можно было завершать, поскольку основные идеи, которые надо было донести до аудитории, он уже выкрикнул. Но в студии были еще "эксперты", да и повторенье, как известно, мать ученья. Поэтому слово получили все. Израильский "общественный деятель" Яков Кедми принес с собой обычную порцию яда против Украины и США и не скупясь выплеснул ее в эфир федерального канала. "Выражение лица Порошенко было таким, будто он не может поверить, что его вообще туда пустили", - поделился своими впечатлениями о сессии Генассамблеи ООН Яков Кедми и переключился на Америку, которую по обыкновению обвинил в сотворении терроризма на планете Земля. "Господь бог американцам ответил 11 сентября!" - провозгласил Яков Кедми. Вероятно, он в этот момент воображал себя древним пророком. Но на самом деле то, что он сказал, для людей верующих – просто богохульство, а для атеистов обыкновенное подонство.

Путинская империя к концу своего существования представляет собой удивительный эксперимент над человеческой природой. Напоказ выставлены все мыслимые пороки и моральные уродства. К сожалению, в стране нет современного Гоголя или Босха, чтобы все это адекватно изобразить в тексте или на полотне. Видимо, художественный портрет этого уникального безобразия будут создавать уже после гибели натуры в виде посмертной маски…