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Путин забрал Крым законно? Вице-премьер Италии подыграл России

1.1тЧитать новость на украинском

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия "присоединила" украинский Крым на законных основаниях.

Такое мнение прозвучало в интервью The Washington Post. На вопрос, имела ли право Россия аннексировать Крым, итальянский чиновник ответил утвердительно, добавив: "Был референдум".

При этом журналист уточнил: "Какой референдум был там с русскими солдатами?". На что последовал ответ Сальвини:

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Маттео Сальвини

"Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским весенним революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации".

Как известно, Маттео Сальвини активно выступает за отмену санкций против России, называя их неэффективными. При этом уточняется, что он активно сотрудничает с партией "Единая Россия". Его даже обвиняли в получении денег от ее руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Сальвини побывал с визитом в Москве, где заявил, что намерен сделать все для того, чтобы ЕС снял ограничения с РФ из-за аннексии Крыма.

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Темы
ЕвромайданАннексия КрымаСанкции против России
Место
Италия
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Русский Солдат
Русский Солдат
Легкий щелчок по носу для хохложопиков.
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Бендер-бей Остап Ибрагимович
Бендер-бей Остап Ибрагимович
Сальвини поддерживает демократические силы на Украине. И захватившим власть фашистам это очень не нравится.
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Koval Oleg
Koval Oleg
хорошо ли вы его слышите, б@ндерлоги? ((с) Редъярд Киплинг, английский писатель)
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