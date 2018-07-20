Путин забрал Крым законно? Вице-премьер Италии подыграл России

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия "присоединила" украинский Крым на законных основаниях.

Такое мнение прозвучало в интервью The Washington Post. На вопрос, имела ли право Россия аннексировать Крым, итальянский чиновник ответил утвердительно, добавив: "Был референдум".

При этом журналист уточнил: "Какой референдум был там с русскими солдатами?". На что последовал ответ Сальвини:

Маттео Сальвини

"Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским весенним революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации".

Как известно, Маттео Сальвини активно выступает за отмену санкций против России, называя их неэффективными. При этом уточняется, что он активно сотрудничает с партией "Единая Россия". Его даже обвиняли в получении денег от ее руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Сальвини побывал с визитом в Москве, где заявил, что намерен сделать все для того, чтобы ЕС снял ограничения с РФ из-за аннексии Крыма.