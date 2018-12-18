''Путин, выведи войска!'' Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей".

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН. Так, она призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

В документе подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и угрожает безопасности других государств Европы.

Генассамблея ООН DW

Резолюция выражает обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма РФ и ее агрессией в частях Черного моря и в Азовском море и осуждает применение силы против украинских судов.

Также она призывает Россию немедленно освободить захваченные украинские корабли и членов их экипажа.

Резолюция осуждает строительство и открытие РФ моста через Керченский пролив и ее действия против коммерческих кораблей и ограничение судоходства там.

Генассамблея призывает Россию вывести свои вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию территории Украины.

За резолюцию проголосовали 66 стран. Против выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица подчеркнул, что группа друзей России в Генассамблее уменьшается.

"Сегодняшний день (17 декабря) — это победа не только для Украины, это победа прежде всего Генеральной ассамблеи. Уже не первый год, не первое десятилетие продолжается дискуссия о ее силу и роль. Тот факт, что ради поддержание международного мира и безопасности Генассамблея проголосовала на нашей стороне, говорит о том, что она остается здоровым организмом", — подчеркнул Кислица.

❗️#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.



За 66, пр 19. Співавторів 40. Основні елементи pic.twitter.com/C6ic4yDZwb — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018 г.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции о милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

13 декабря Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России.