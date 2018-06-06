И ещё одно подтверждение моего анализа по Северному Потоку. Идёт от бывшего министра труда в правительстве Била Клинтона, Роберта Райша. Он, конечно, же против Трампа, но лгать не будет. Так как только слепой не видит насколько та игра с тарифами, что затеял Трамп против Европы, толкает Европу к Путину.

Тарифы, если они нужны, то прежде всего должны быть направлены на 3й мир, а не на западные страны. С западными странами нужно договориться о квотах и бартере. Общем западном рынке, где будут улажены подобные споры, внутри одной торговой западной зоны. Все, кто в эту зону не входит и занимается демпингом - вот их надо штрафовать, так как конкуренции с рабскими условиями стран 3го мира, быть не может.

Если всё так как написано в статье в Блумберге, то стройка Норд Стрим 2 уже начата и летом начнут укладывать трубы. И всё это из-за каких-то глупых противоречий между США и Европой, где Трамп является катализатором раздражений и евро-национализма, в пику Америке и для своей выгоды.

Много раз говорил, что если санкции и их режим не будет поддерживаться продуманной линией поведения и политики из Вашингтона - европейцы санкции обойдут и де-факто разрушат.

От себя и лишь как моё изумление, если не уважение, то скажу, что Путин продумал самую гениальную разведывательную операцию за последние 100 лет. Ничего более дерзкого, далеко идущего, более выгодного для России, чем подобный президент быть не может. И если даже Трамп сам не в курсе, не зажат никакими делами (в этом у меня огромные сомнения), так или иначе, но его действия против России носят очень ограниченный, половинчатый характер. Тогда как его максимально бестолковая деятельность и явный недостаток ума, самодурство и полное отсутствие дисциплины и понимания офиса, что он занимает, делает его президентство раем для Путина. Был ли сговор или Трамп удачно подставлен в нужное время, в нужной ситуации - я не знаю и вы не знаете, но анализ его действий приводит меня к этому выводу ежедневно.